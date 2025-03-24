Петропавловск-Камчатский, 24 марта, 2025, 05:27 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском за сутки выпало почти 70 мм осадков, что составляет более 60% от месячной нормы. Об этом утром 24 марта сообщил глава города Евгений Беляев.

Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю

«Петропавловск-Камчатский остаётся во власти циклона. Работа дорожных служб ведётся в усиленном режиме: на трассах работает порядка 50 единиц техники. Снегорасчистка осложняется тем, что вдоль дорог много брошенных личных автомобилей», — написал Беляев в Telegram-канале.

Глава города призвал жителей воздержаться от выезда на дороги без необходимости. По его информации, за сутки выпало свыше 60% от месячной нормы осадков. Мокрый снег затрудняет работу техники, добавил Беляев. Помимо этого, в связи со снегопадом по горным территориям городского округа до 27 марта включительно продлен режим лавинной опасности.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта метель и снегопад помешали движению транспорта в шести районах Башкирии. В 15:50 по местному времени (13:30 мск) грузовому и пассажирскому транспорту запретили выезжать на федеральную трассу М-7 «Волга» с 1231-го по 1331-й км, в Уфимском, Кушнаренковском и Дюртюлинском районах. В 16:00 (14:00 мск) аналогичное ограничение ввели на дороге регионального значения Бирск — Тастуба — Сатка с нулевого по 144-й км, в Бирском, Мишкинском и Караидельском районах.

25 февраля пассажиры нескольких самолетов, следовавших в Сочи, не смогли добраться до места назначения. Борты ушли на запасные аэродромы из-за сильного снегопада.