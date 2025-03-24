Братислава, 24 марта, 2025, 05:06 — ИА Регнум. Авиабомбу времён Второй мировой войны обнаружили рабочие во время строительных работ в селе Сводин на западе Словакии. Об этом 23 марта сообщил новостной портал Fajront.

Mil.ru Обезвреживание авиабомбы

«На основании фотографий бомбы вызванный на место специалист по обезвреживанию взрывных устройств отдал распоряжение о проведении безопасной эвакуации населения из близлежащего района», — отмечается в материале.

Всего в целях безопасности эвакуировано около 200 человек из домов, расположенных в непосредственной близости от взрывоопасного снаряда. Кроме того, специалистам пришлось прервать воскресную мессу в местном костёле и эвакуировать верующих.

В село прибыли сапёры, которым предстоит подготовить авиабомбу к транспортировке за пределы населённого пункта и уничтожить её.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Краснодарском крае при проведении земляных работ недалеко от Тимашевска обнаружили фугасную авиабомбу. Пиротехники Донского спасцентра МЧС России изъяли взрывоопасную находку. Специалисты вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили его накладным наружным зарядом.

В Мурманске в апреле прошлого года на территории Торгового порта обнаружили фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны. На обезвреживание снаряда ушло несколько часов. Боеприпас обвязали тросами и при помощи крана погрузили на автомобиль, затем доставили на спецполигон и уничтожили.