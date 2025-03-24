Сеул, 24 марта, 2025, 04:51 — ИА Регнум. Конституционный суд Республики Корея отменил решение парламента страны об импичменте премьер-министра Хан Док Су. Об этом 24 марта пишет агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно заявлению суда, из восьми судей пятеро заявили, что для его импичмента недостаточно оснований, поскольку он не нарушал конституцию или южнокорейские законы, касающиеся объявления военного положения или потенциального восстания.

Отмечается, что Хан Док Су после восстановления полномочий также вернется к исполнению обязанностей президента страны.

В свою очередь офис президента Южной Кореи заявил, что решение конституционного суда подтверждает факт того, что парламент страны злоупотребил своими полномочиями. Сам Хан Док Су уже успел заявить, что после восстановления в должности будет заниматься неотлаженными вопросами торговли.

В декабре оппозиционная Демократическая партия объявила премьер-министру импичмент после того, как он, как сообщается, отказался назначить трех судей конституционного суда, который рассматривал импичмент президента Юн Сок Ёля после того, как тот на короткое время ввел военное положение.

«За» проголосовали все 192 депутата, участвовавшие в голосовании. Всего в парламенте 300 мест. Это первый случай в истории страны, когда импичмент объявили исполняющему обязанности президента. Сам Хан Док Су заявил, что будет уважать решение парламента и в то же время ждать окончательного решения конституционного суда.

Как передавало ИА Регнум, 18 января суд в Сеуле отправил президента Южной Кореи под арест по уголовному делу о мятеже. Такое решение было принято из-за того, что судьи сочли возможным уничтожение улик обвиняемым в случае, если он останется на свободе.

Позднее в этот же день участники акции в поддержку Юн Сок Ёля учинили погром в суде и угрожали сотрудникам Управления по борьбе с коррупцией, задержавшим главу республики. На митинг к зданию суда пришли около 44 тыс. человек.

В начале декабря 2024 года Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его утверждению, оппозиция вела антигосударственную деятельность и занималась подготовкой мятежа.

Позднее, 14 декабря, парламент Южной Кореи большинством голосов вынес импичмент Юн Сок Ёлю. А 31 декабря суд в Сеуле выдал ордер на арест главы государства. Также был санкционирован обыск резиденции, однако сотрудники службы безопасности президента не пропускали следователей.

8 марта прокуратура Южной Кореи приняла решение освободить президента страны Юн Сок Ёля из-под стражи.