Вашингтон, 24 марта, 2025, 04:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп раскритиковал свой портрет, выставленный в галерее вместе с портретами других американских лидеров в здании законодательного собрания штата Колорадо. Политик сделал соответствующее заявление 23 марта в своей соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

"Никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя. Однако то, что было выставлено губернатором в Капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел" – написал Трамп.

Кроме того, глава Белого дома не оставил без внимания и автора портрета, художницу Сару Бордман, которая написала портрет экс-президента США Барака Обамы. Как предположил Трамп, художница, вероятно, "утратила свой талант с возрастом".

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, президент РФ Владимир Путин передал своему американскому коллеге красивый портрет главы Белого дома, написанный «ведущим российским художником».

В свою очередь, российский художник Никас Сафронов назвал портрет, подаренный Трампу лидером России, бесценным произведением искусства.