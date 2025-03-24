Баку, 24 марта, 2025, 04:26 — ИА Регнум. В международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку совершил вынужденную посадку самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, направлявшийся из Тбилиси в Алма-Ата. Причиной послужило плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Maarten Visser Air Astana

"Пассажиру незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего он был передан бригаде скорой помощи и доставлен в одну из городских больниц для дальнейшего обследования", – приводит азербайджанский портал Media.az сообщение пресс-службы аэропорта.

Отмечается, что пассажиру оказали медпомощь и госпитализировали в одну из бакинских больниц. Рейс в Тбилиси временно задержали, а пассажиров разместили в отеле.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года в Братске Иркутской области совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск. Причиной стала смерть одного из пассажиров. Самолёт находился в Братске в течение часа, затем вылетел в Новосибирск.

25 ноября того же года из-за плохого самочувствия пассажира самолёт авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Москвы в Калининград, совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Лайнер, выполнявший рейс S7 1211, приземлился в 12:30. 45-летнего мужчину, которому стало плохо, госпитализировали.