Посол ЮАР, объявленный в США персоной нон грата, вернулся на родину героем
Кейптаун, 24 марта, 2025, 04:16 — ИА Регнум. Посол ЮАР Эмрахим Расул, выдворенный из США, вместе с супругой вернулся в Кейптаун и заявил встречавшим его сторонникам, что он намерен с гордостью нести свой статус персоны нон грата. Об этом 23 марта сообщает телеканал CNN Africa.
«Объявление персоной нон грата призвано унизить вас… Но когда вы возвращаетесь к таким толпам и встречаете такую теплоту… В этом случае я буду носить свой статус персоны нон грата как знак достоинства… Мы не выбирали возвращаться домой, но мы вернулись домой без сожалений», — заявил дипломат в своей речи, обращённой к толпе сторонников.
Соотечественники встретили Эмрахима Расула в аэропорту как героя. В честь дипломата звучали восхваляющие его песни, его имя скандировала толпа. Из-за этого для перемещения по аэропорту Расулу понадобилась помощь сотрудников полиции.
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон объявил Расула персоной нон грата. Южноафриканского дипломата обвинили в ненависти к США и президенту страны Дональду Трампу.
Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель и глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил о существовании в Южно-Африканской Республике (ЮАР) крупной политической партии, якобы призывающей уничтожать белое население.
7 марта Маск также отмечал, что в ЮАР было принято 140 законов, направленных против светлокожего населения, а у него возникли проблемы с получением лицензии на работу в ЮАР спутниковой системы Starlink, так как он не темнокожий, а это якобы противоречит приоритетам государства.