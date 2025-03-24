Кейптаун, 24 марта, 2025, 04:16 — ИА Регнум. Посол ЮАР Эмрахим Расул, выдворенный из США, вместе с супругой вернулся в Кейптаун и заявил встречавшим его сторонникам, что он намерен с гордостью нести свой статус персоны нон грата. Об этом 23 марта сообщает телеканал CNN Africa.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЮАР

«Объявление персоной нон грата призвано унизить вас… Но когда вы возвращаетесь к таким толпам и встречаете такую теплоту… В этом случае я буду носить свой статус персоны нон грата как знак достоинства… Мы не выбирали возвращаться домой, но мы вернулись домой без сожалений», — заявил дипломат в своей речи, обращённой к толпе сторонников.

Соотечественники встретили Эмрахима Расула в аэропорту как героя. В честь дипломата звучали восхваляющие его песни, его имя скандировала толпа. Из-за этого для перемещения по аэропорту Расулу понадобилась помощь сотрудников полиции.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон объявил Расула персоной нон грата. Южноафриканского дипломата обвинили в ненависти к США и президенту страны Дональду Трампу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель и глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил о существовании в Южно-Африканской Республике (ЮАР) крупной политической партии, якобы призывающей уничтожать белое население.

7 марта Маск также отмечал, что в ЮАР было принято 140 законов, направленных против светлокожего населения, а у него возникли проблемы с получением лицензии на работу в ЮАР спутниковой системы Starlink, так как он не темнокожий, а это якобы противоречит приоритетам государства.