Вашингтон, 24 марта, 2025, 03:48 — ИА Регнум. Против администрации президента США Дональда Трампа с момента его инаугурации 20 января было подано более 150 судебных исков. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свой подсчет.

U. S. Air Force Дональд Трамп

«За два месяца своего президентства Дональд Трамп столкнулся с более чем 150 судебными исками, которые оспаривают действия его исполнительной власти… Американские судьи часто принимают решения, идущие вразрез с позицией администрации, и в некоторых случаях указывают на то, что президент, возможно, превысил свои полномочия, действуя без одобрения конгресса», — сказано в публикации.

Отмечается, что большая часть исков оспаривает решения администрации Трампа в миграционной политике. Помимо этого, авторами исков являются госслужащие, потерявшие работу после масштабных сокращений в рамках дебюрократизации, проводимой Трампом.

По данным агентства, суды часто встают на сторону истцов, однако есть исключения. Так, в Мэриленде федеральный судья заблокировал части президентского указа, ограничивающего программы разнообразия, инклюзивности и равенства (DIE), однако федеральный апелляционный суд приостановил действие решения суда, пока он оспаривается, что дало Трампу ключевую процессуальную победу, пишет агентство.

Как передавало ИА Регнум, работники ранее спонсируемой федеральным правительством США радиокомпании «Голос Америки» (VOA — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) подали в суд на администрацию Трампа из-за якобы незаконного закрытия СМИ. Истцы обратились в суд Южного округа Нью-Йорка. В исках содержится просьба к федеральному судье приказать должностным лицам восстановить работу канала, фактически отменив часть указа Трампа, изданного ранее в этом месяце, который расформировал Агентство США по глобальным медиа (USAGM), курировавшее «Голос Америки». К журналистам «Голоса Америки» в иске присоединились «Репортеры без границ» и четыре профсоюзные организации. В жалобе работников радиокомпании утверждается, что президент США якобы нарушил первую поправку, распустив медиаорганизацию, и превысил свои полномочия, нарушив конституцию страны. Конгресс, который создал и финансирует USAGM, имеет исключительную власть над агентством, говорится в жалобе.

В феврале прокуроры 14 американских штатов подали федеральные иски против Трампа и миллиардера Илона Маска по обвинению в нарушении конституции страны. Возмущение группы штатов вызвал тот факт, что Трамп официально не назначал Маска на пост главы нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) и что американский сенат также не утверждал его кандидатуру, тем не менее бизнесмен имеет «безграничную и неконтролируемую» власть в стране.