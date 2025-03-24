Владивосток, 24 марта, 2025, 03:11 — ИА Регнум. По факту поджога автомобилей на стоянке во Владивостоке, в результате чего сгорели 22 машины, возбуждено уголовное дело. Об этом утром 24 марта сообщили в прокуратуре Приморского края.

Telegram-канал Прокуратуры Приморского края Кадр из видео.

«Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, поджог был произведен в ночное время 24 марта 2025 года в районе дома 17 по улице Надибаидзе. Огонь быстро перекинулся на автомобили, в результате чего сгорели 22 машины.

Начало возгорания было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Отмечается, что ход процессуальной проверки, установление лица, причастного к совершению преступления, поставлены на контроль в прокуратуре Первомайского района Владивостока.

Как передавало ИА Регнум, ранее видео пожара выложили пользователи соцсетей. На кадрах видно, как на стоянке полыхают несколько автомобилей одновременно.

5 февраля в селе Верхнее Мячково в Московской области огонь охватил 400 квадратов стоянки неэксплуатируемых автомобилей. Пожар уничтожил более 30 машин. Никто не пострадал. К тушению огня привлекли 25 специалистов и пять единиц техники.

В декабре 2024 года на юго-западе Москвы сгорел частный автобус. В результате инцидента погиб один человек.