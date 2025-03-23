Великий Новгород, 24 марта, 2025, 02:58 — ИА Регнум. Пожар в здании на Центральном рынке удалось локализовать в Великом Новгороде. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Возгорание произошло в двухэтажном здании на Центральном рынке, площадь горения составила 800 кв. метров. К ликвидации пожара привлечены 50 человек и 14 единиц спецтехники. Тушение осложняет сильное задымление.

Локализация пожара объявлена в 02:03 мск. Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во Владивостоке в результате пожара на автостоянке сгорел 21 автомобиль. Возгорание ликвидировано на площади 150 кв. метров. Обошлось без погибших и пострадавших. В настоящее время устанавливается возможная причина возгорания и нанесённый огнём ущерб.