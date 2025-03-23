Донецк, 24 марта, 2025, 02:44 — ИА Регнум. Киевский режим за минувшие сутки 27 раз обстрелял территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив в общей сложности 85 боеприпасов. Об этом в ночь на 24 марта сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«27 фактов вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.). 25 вооруженных атак на горловском направлении. Две вооруженные атаки на светлодарском направлении», — говорится в Telegram-канале управления.

В результате агрессии Киева пострадали восемь мирных жителей, включая трех детей. Помимо этого, повреждения получили три жилых дома, три автомобиля, автобус городского маршрута и объект гражданской инфраструктуры.

Всего ВСУ выпустили по российскому региону 85 единиц различных боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР, в результате чего пострадали 10 мирных жителей, включая ребенка.

22 марта четыре сотрудника МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в Горловке. Отмечается, что спасатели получили ранения при сбросе с беспилотника взрывоопасного предмета. Кроме того, получила повреждения автоцистерна.

21 марта пять сотрудников коммунальной службы Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) пострадали в результате удара ВСУ. По предварительной информации, киевский режим нанес удар кассетными боеприпасами. Основной удар пришелся по городскому рынку.