Краснодар, 24 марта, 2025, 02:21 — ИА Регнум. Юноша и двое подростков пострадали в результате нападения стаи собак в Усть-Лабинске Краснодарского края. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Бездомная собака

Уточняется, что совершеннолетний парень и двое подростков 12 и 13 лет пришли оценить трассу для проведения мотокросса на улице Энгельса. Неожиданно из расположенного поблизости заброшенного строения выбежала стая собак и набросилась на людей.

Собаки кусали юношу и подростков за разные части тела. В результате пострадавших школьников и юношу госпитализировали в травматологическое отделение центральной районной больницы. Их жизням ничто не угрожает.

Прокуратура Усть-Лабинского района начала проверку произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Госдума отметила неисполнение поручений президента РФ Владимира Путина по бездомным животным.

28 февраля в Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект, предполагающий исключение из закона нормы, по которой бездомное животное после отлова, вакцинации и стерилизации выпускают обратно на улицу. Вместо этого группа депутатов предложила наделить власти регионов полномочиями по установлению предельного срока содержания животных в приютах. По задумке авторов инициативы, в случае истечения этого срока животное нужно будет усыпить.

В том же месяце произошло несколько случаев нападения животных на людей. Так, 26 февраля в Сочи две домашние собаки напали на мальчика девяти лет. СК возбудил уголовное дело. Ребенка с разорванным лицом госпитализировали.

23 февраля случилась еще одна трагедия — в Ставрополе стая собак насмерть загрызла девятилетнюю девочку. Напавших животных держала на своем участке местная жительница. Против нее возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Женщину арестовали на два месяца.