Владивосток, 24 марта, 2025, 02:16 — ИА Регнум. Во Владивостоке в результате пожара на автостоянке сгорел 21 автомобиль. Пострадавших нет, сообщили в главке МЧС по Приморскому краю.

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«Сегодня утром на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание автомашин. К месту незамедлительно были направлены огнеборцы МЧС России», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

По данным МЧС, в результате пожара сгорел 21 автомобиль и получила повреждения одна машина. Возгорание было ликвидировано на площади 150 кв. м. Обошлось без погибших и пострадавших. В настоящее время устанавливается возможная причина возгорания и ущерб.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля в селе Верхнее Мячково в Московской области огонь охватил 400 квадратов стоянки неэксплуатируемых автомобилей. Пожар уничтожил более 30 машин. Никто не пострадал. К тушению огня привлекли 25 специалистов и пять единиц техники.

В декабре 2024 года на юго-западе Москвы сгорел частный автобус. В результате инцидента погиб один человек.