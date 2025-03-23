Киев, 24 марта, 2025, 01:51 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского не пустили на переговоры с делегацией США в Эр-Рияде, а украинской делегации указали, «куда поставить галочку». Такое мнение 23 марта высказал нардеп Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«(Зеленский. — Прим. ред.) рассказал, как у них всё отлично на переговорах идет. Но, скорее, всё как раз наоборот. Выглядит он так себе. По старой традиции — сидел в соседнем отеле, даже на техническую встречу не вхож», — написал нардеп в Telegram-канале.

Как отметил парламентарий, делегация США по итогам встречи указала украинским переговорщикам, «куда поставить галочку».

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Замруководителя офиса Зеленского Павел Палиса отказался от комментариев. При этом он сообщил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.

В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде пройдут консультации экспертных групп РФ и США. Российскую делегацию возглавили глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры будут посвящены, в частности, возобновлению черноморской инициативы, и добавил, что в этом вопросе много нюансов для обсуждения.

Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Россия и США обсудят прекращение боевых действий в акватории Чёрного моря и возобновление торговых перевозок по нему, а также верификацию прекращения огня. Кроме того, стороны затронут темы миротворцев и принадлежности территорий.