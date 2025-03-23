Симферополь, 24 марта, 2025, 01:35 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Об этом 24 марта сообщается в Telegram-канале, освещающем оперативную обстановку на мосту и подъездах к нему.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

Информация о возобновлении движения автотранспорта по мосту появилась в 01:12 мск. Движение на Крымском мосту перекрыли в 00:53 мск, ограничения действовали 19 минут.

Информация о причинах приостановки движения автотранспорта по мосту не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по Крымскому мосту временно прекратили движение автотранспорта. Всем гражданам на мосту и в зоне досмотра рекомендовали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Вечером 23 марта над Крымом в общей сложности уничтожили девять беспилотников ВСУ. Региональные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на земле в результате атаки. Помимо этого, по одному вражескому беспилотнику подавили над Курской и Белгородской областями.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало об уничтожении четырех БПЛА над Крымом. Информация о пострадавших или разрушениях на земле в результате атаки тоже не поступала.