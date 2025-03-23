Суджа, Курская область, 24 марта, 2025, 01:26 — ИА Регнум. Украинские военные оставили после себя в городе Судже в Курской области мины, сделанные на 3D-принтере. Об этом сообщил российский боец с позывным Бритва из отряда «Т» добровольческого корпуса.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

«Мина, на 3D-принтере сделанная, нажимного действия», — приводит слова бойца «РИА Новости».

По его словам, таких мин достаточно много в освобожденной от украинских военизированных формирований Судже.

Как передавало ИА Регнум, украинские вооруженные формирования совершили нападение на Курскую область 6 августа. Российские военные вытеснили ВСУ к приграничью. В последнее время российские военнослужащие провели ряд стремительных эффективных операций против ВСУ в Курской области. 13 марта российские солдаты освободили город Суджу и населенные пункты Меловой и Подол, 15 марта — расположенные рядом Рубанщину и Заолешенку.

Президент России Владимир Путин 19 марта сообщил, что ВС России завершают разгром украинских формирований в курском приграничье.

Украинские военные за время оккупации приграничных районов Курской области совершили массу преступлений против мирного населения. Так, 23 марта СК РФ сообщил, что российские следователи располагают доказательствами расстрела мирных жителей в Курской области украинскими формированиями. Следствие установило, что в Судже в январе–феврале 2025 года украинские военные занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Боевики целенаправленно стреляли по жилым домам в Судже, и некоторые здания в результате были полностью разрушены.

До этого жительница села Казачья Локня в Курской области рассказала, что 21 августа украинские боевики жестоко пытали и убили российского военного. В том же селе украинцы расстреляли в спину мужа местной жительницы, который шел в продуктовый магазин.