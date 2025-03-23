Симферополь, 24 марта, 2025, 01:10 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом 24 марта сообщается в Telegram-канале, освещающем оперативную обстановку на мосту.

Наталия Судец ИА REGNUM Керчь. Вид с горы Митридат на город и Крымский мост. Май 2021 года

Информация о перекрытии движения на мосту появилась в 00:53 мск. Перед этим, в 00:00 мск, уточнялось, что затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон моста не наблюдается.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — уточняется в сообщении.

Причина приостановки движения автомобилей по мосту не называется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 23 марта над Крымом в общей сложности уничтожили девять беспилотников ВСУ. Региональные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на земле в результате атаки. Помимо этого, по одному вражескому беспилотнику подавили над Курской и Белгородской областями.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало об уничтожении четырех БПЛА над Крымом. Информация о пострадавших или разрушениях на земле в результате атаки тоже не поступала.