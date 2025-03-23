Дублин, 24 марта, 2025, 00:59 — ИА Регнум. Признание президента Чехии Петра Павела в том, что у Киева не было шансов на победу в конфликте уже перед контрнаступлением в 2023 году, является ярким проявлением лицемерия Запада. Такое заявление сделал 23 марта ирландский журналист и блогер Чей Боуз в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Они всегда знали, что украинцы никогда не победят. Они всегда знали, что они никогда не вступят в НАТО. Они всегда знали, что это коррумпированная диктатура, обожаемая неонацистами», — написал Боуз.

Журналист добавил, что настало время, когда Запад перестал скрывать очевидные вещи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава Чехии Петер Павел, шансов на победу у Киева не имелось даже перед началом так называемого контрнаступления в 2023 году. Политик уточнил, что для успешного наступления, согласно военной теории, нужно соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а перед контрнаступлением соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России.

При этом президент Чехии заявил о готовности направить свои войска на территорию Украины в составе «миротворческого» контингента стран Европы.