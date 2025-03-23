Шанхай, Китай, 24 марта, 2025, 00:46 — ИА Регнум. Члены Нового банка развития БРИКС единогласно проголосовали за переизбрание действующей главы организации Дилмы Руссефф на новый срок.

IMAGO/Erica Martin/Global Look Press Дилма Руссефф

«Меня переизбрали. <…> Правление единогласно одобрило это решение», — сообщила Руссефф в беседе с бразильской газетой O Globo.

По ее словам, страны БРИКС не намерены создавать единую валюту, а собираются участвовать в различных взаимовыгодных инвестиционных проектах.

Новый банк развития (НБР) был создан в 2014 году странами БРИКС с целью финансирования инфраструктурных и устойчивых проектов в странах — участницах организации и в других развивающихся странах. Банк, в частности, занимается финансированием инфраструктуры, в рамках чего предоставляются кредиты и финансовая поддержка для проектов в различных областях: например, в транспорте, энергетике и водоснабжении. Штаб-квартира банка расположена в Шанхае.

Как передавало ИА Регнум, в прошлый раз Руссефф переизбирали в марте 2023 года. С 7 июля 2020 года должность президента Нового банка занимал представитель Бразилии Маркус Троихо, о досрочном уходе которого было объявлено 10 марта 2023 года.

Дилма Руссефф — бразильский политик, которая занимала пост президента Бразилии с 2011 по 2016 год. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны. Перед тем как стать президентом, Руссефф занимала различные должности в правительстве, включая посты министра энергетики и министра финансов.