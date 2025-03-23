Москва, 24 марта, 2025, 00:13 — ИА Регнум. Над четырьмя областями России средства противовоздушной обороны (ПВО) менее чем за час перехватили и ликвидировали 28 украинских БПЛА. Об этом в ночь на 24 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В период с 22:20 до 23:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 17 беспилотников подавили над Ростовской областью, шесть — над Воронежской областью, четыре — над Белгородской и один — над Брянской областью.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 марта над Крымом в общей сложности уничтожили девять беспилотников ВСУ. Региональные власти пока не сообщали о пострадавших или разрушениях на земле в результате атаки. Помимо этого, по одному вражескому беспилотнику подавили над Курской и Белгородской областями.

В этот же день ранее, около 08:00 мск, российские силы ПВО ликвидировали один БПЛА украинских формирований над Крымом. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Кроме того, 23 марта один человек получил ранения в результате удара беспилотника ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области.