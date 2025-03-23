Беляевка, Украина, 24 марта, 2025, 00:00 — ИА Регнум. В Одесской области в результате взрыва в здании полиции пострадали трое сотрудников правопорядка. Об этом 23 марта заявили в пресс-службе нацполиции Украины.

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«Трое полицейских получили ранения. Им оказана медицинская помощь», — сказано в заявлении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

По данным нацполиции, в здание вошла женщина с пакетом, внутри которого, предположительно, находилась взрывчатка.

Как передавало ИА Регнум, ранее нацполиция сообщила, что в городе Беляевке Одесской области, в здании полиции взорвалась граната, погибла женщина, пострадали люди.

24 ноября прошлого года, «Страна. ua» написала, что украинская нацполиция зафиксировала серию диверсий против своих сотрудников. Всего в Киеве отмечено три таких случая. В каждом из них злоумышленники использовали взрывчатку.

5 февраля взрыв произошел в военкомате Каменца-Подольского на Украине. Предварительно, один человек погиб, четверо ранены. Полиция подтвердила произошедший взрыв и опубликовала фото с места инцидента.