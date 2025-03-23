Анкара, 23 марта, 2025, 23:57 — ИА Регнум. Почти 15 млн голосов на праймериз основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции получил арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Об этом 23 марта сообщил лидер партии Озгюр Озель, выступая на акции протеста в Стамбуле.

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Таким образом, Имамоглу утверждён кандидатом в президенты Турции от оппозиции на выборах в 2028 году.

«За будущего президента нашей страны Экрема Имамоглу проголосовали 1,653 млн членов нашей партии. Это самый решительный ответ на нынешнюю попытку переворота. Мы также предложили гражданам прийти к нашим урнам солидарности и проголосовать. Мы получили от них 13,21 млн голосов за будущего президента Экрема», — уточнил Озель.

Всего за Имамоглу проголосовали более 14,85 млн человек. Озель заявил, что результаты праймериз показали неизбежность досрочных выборов и заставили сомневаться в легитимности действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сам Имамоглу обратился к согражданам из тюрьмы через соцсеть X. По словам Имамоглу, результат праймериз показывает, что когда выставят урны для голосования за главу Турции, страна даст действующему правительству «незабываемую пощечину».

Ранее ИА Регнум сообщало, что арестованного по делу о коррупции мэра Стамбула Имамоглу временно отстранили от исполнения обязанностей главы города.

Имамоглу арестовали 23 марта. Его обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), мошенничестве на торгах и взяточничестве. Суд отправил его под стражу, решив, что политик может попытаться сбежать и скрыть доказательства преступлений. Вместе с Имамоглу отправлен под стражу ряд высших чиновников мэрии.

Имамоглу через соцсеть X призвал сторонников не унывать и не терять надежды. Он также заявил, что борется с «переворотом» против демократии. Прокуратура в общей сложности по делу чиновника потребовала арестовать 61 человека. 23 марта был отправлен под стражу мэр района Бейликдюзю в пригороде Стамбула.

Правоохранители задержали Имамоглу 19 марта, после чего в Турции началась волна протестов. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озель 21 марта заявил, что на митинг у мэрии бывшей столицы собрались более 200 тыс. человек.