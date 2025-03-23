Бразилиа, 23 марта, 2025, 23:41 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва собирается посетить Россию с официальным визитом в мае 2025 года и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом помощник бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморим.

РИА Новости/Григорий Сысоев Президент Бразилии Лула да Силва

«Президент приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным», — заявил Аморим в беседе с бразильской газетой Folha de S. Paulo.

Ранее сообщалось, что бразильский президент собирается посетить парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, 21 января президент Путин пригласил на парад Победы на Красной площади председателя КНР Си Цзиньпина. Китайская сторона также пригласила российского лидера в Китай 3 сентября на мероприятия, посвященные 80-летию Победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

7 марта президент Сербии Александр Вучич во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил, что прибудет в Москву 9 мая. Ранее стало известно, что в параде Победы также примет участие почетный караул из Сербии.

На торжества в честь 80-летия Победы Путин также пригласил лидеров стран СНГ. Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди тоже планирует посетить парад на Красной площади. Также ожидается визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президента ВенесуэлыНиколаса Мадуро, а также лидеров Белоруссии, Азербайджана и Таджикистана Александра Лукашенко, Ильхама Алиева и Эмомали Рахмона.

В свою очередь министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран.