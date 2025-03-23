Сана, 23 марта, 2025, 23:27 — ИА Регнум. Мирные жители погибли в результате серии ударов ВВС США по столице Йемена — Сане, которая находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом 23 марта сообщил телеканал Al Masirah, принадлежащий мятежникам-хуситам.

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По данным телеканала, в результате бомбардировки жилого дома силами ВВС США на западе Саны есть погибшие и раненые. Информация уточняется.

В свою очередь, «РИА Новости» сообщает, что истребители ВВС США нанесли удары по военной базе материального обеспечения в районе Аср на западе Саны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бойцы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Как рассказал военный представитель хуситов Яхья Сариа, хуситы использовали для удара гиперзвуковую баллистическую ракету типа «Палестина-2».

22 марта при ракетном ударе американской авиации по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена получил ранения командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади. Отмечалось, что также пострадали еще не менее семи членов движения.

Американские военные с 15 марта начали масштабную операцию против йеменских хуситов, в ходе которой нанесли удары по западным районам Йемена. Позднее, 16 марта, движение атаковало беспилотниками и ракетами авианосец ВМС США Harry Truman в Красном море. 17, 18 и 20 марта хуситы также атаковали американский авианосец с помощью ракет и беспилотников.