Москва, 23 марта, 2025, 23:08 — ИА Регнум. Вечером 23 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии сбили семь украинских БПЛА. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В период с 21:25 до 22:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что пять беспилотников ликвидировали над Крымом и по одному дрону — над Курской и Белгородской областями.

Как передавало ИА Регнум, ранее военное министерство сообщало об уничтожении четырех БПЛА над Крымом. Региональные власти пока не сообщали о пострадавших или разрушениях на земле в результате атаки.

В этот же день ранее, около 08:00 мск, российские силы ПВО ликвидировали один БПЛА украинских формирований над Крымом. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Кроме того, 23 марта один человек получил ранения в результате удара беспилотника ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области.