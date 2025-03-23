Минск, 23 марта, 2025, 22:48 — ИА Регнум. Для контроля за выполнением договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства России и Белоруссии Москва и Минск назначат спецпредставителей. Об этом 23 марта заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

Известия/Александр Казаков

«С точки зрения контроля за этим договором планируется в ближайшее время ввести институт спецпредставителей с задействованием потенциала министерств иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь, которые будут отслеживать реализацию положений этого договора», — заявил Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, основной задачей спецпредставителей будет выработка предложений в случае необходимости развития реализации документов стратегического планирования. Вольфович назвал договор о гарантиях безопасности новым этапом в отношениях между Россией и Белоруссией.

«Этим документом определены новые формы и механизмы задействования военного блока, правоохранительного блока, а также специальных подразделений в рамках обеспечения безопасности», — отметил госсекретарь СБ Белоруссии.

Помимо этого, напомнил Вольфович, договор обязывает Москву и Минск оказывать помощь при посягательстве на суверенитет и территориальную целостность РФ или Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией, который обеспечивает гарантии безопасности в рамках Союзного государства. Этот закон также был одобрен нижней палатой парламента Белоруссии, белорусский лидер Александр Лукашенко подписал соответствующий документ. Согласно договору, Москва и Минск обязуются поддерживать друг друга всеми средствами, разрешёнными международным правом, в том числе в политической, военной и других сферах, если на безопасность России или Белоруссии будет совершено посягательство.

Документ также включает положения, касающиеся ядерного оружия, позволяя его использование в ответ на применение аналогичного вооружения или других видов оружия массового поражения против РФ или Белоруссии.

13 марта во время переговоров в Кремле Путин и Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин добавил, что договор о взаимной безопасности России и Белоруссии вступил в силу сегодня. Также был подписан ряд межгосударственных и межведомственных документов, включая совместное заявление и соглашение о защите граждан двух стран от необоснованного преследования со стороны зарубежных структур.