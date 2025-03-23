Вашингтон, 23 марта, 2025, 22:46 — ИА Регнум. Соединенные Штаты могут при определённых обстоятельствах начать ведение боевых действий в отношении Ирана. Такое заявление сделал 23 марта спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

Global Look Press/23 Feb 2022 Attila Husejnow/Keystone Press Agency

«Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что, если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах», — подчеркнул спецпосланник президента США, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Уиткофф пояснил, что позиция президента США Дональда Трампа состоит в том, что у Ирана не должно появиться ядерное оружие. Вашингтон не может допустить появления ядерного арсенала у Тегерана, такого в принципе не должно произойти, отметил спецпосланник главы Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, Соединенные Штаты Америки потребовали от Ирана полностью отказаться от ядерной программы, в противном случае Тегеран столкнется с последствиями.

7 марта Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе. Он также заявил, что рассматривает и военный способ решения вопроса, но хочет договориться дипломатическим путем.

Хаменеи на следующий день заявил, что Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон ведет их недобросовестно и пытается навязывать свои интересы. Лидер государства подчеркнул, что Тегеран не оправдает ожиданий американской стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 марта отметил, что Иран неоднократно обещал не разрабатывать ядерное оружие и Россия опирается на эти заявления. Москва считает, что проблему иранской ядерной программы Ирана нужно решать только мирными средствами, добавил официальный представитель Кремля.