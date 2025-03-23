Симферополь, 23 марта, 2025, 22:05 — ИА Регнум. Над Крымом средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России перехватили четыре украинских беспилотника. Об этом вечером 23 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«В период с 21:00 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Региональные власти пока не сообщали о пострадавших или разрушениях на земле в результате атаки.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ранее, около 08:00 мск, российские силы ПВО ликвидировали один БПЛА украинских формирований над Крымом. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

В ночь на 23 марта силы ПВО армии России нейтрализовали 59 украинских дронов над несколькими регионами РФ. Из этого числа 29 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 20 беспилотников — над Астраханской областью и по три дрона — над Воронежской и Волгоградской областями. Кроме того, два дрона были сбиты над Крымом и еще по одному — над территорией Курской и Саратовской областей.