Москва, 23 марта, 2025, 21:57 — ИА Регнум. Власти Болгарии отказались выдать России бизнесмена Владимира Луковского, осужденного за убийство председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) Михаила Лиходея и его телохранителя Валерия Нурина в 1994 году. Об этом 23 марта заявила Генпрокуратура РФ.

РИА Новости/Виталий Белоусов Бизнесмен Владимир Луковский

«В Генпрокуратуре РФ отмечают, что после начала СВО подобные отказы превращаются в тенденцию, призывая своих иностранных коллег к деполитизированным отношениям в борьбе с преступностью», — говорится в материале издания «Коммерсантъ».

По данным ведомства, Болгария в качестве обоснования отказа заявила, что опасается бесчеловечного и унизительного обращения в отношении Луковского, а также несоответствия условий его содержания международным нормам. Заверения российской стороны о том, что российские пенитенциарные учреждения не хуже болгарских, не были восприняты.

В ноябре 2008 года Луковского заочно приговорили к 22 годам заключения, в мае 2010 года его задержали на Украине и экстрадировали в Россию. Дело несколько раз пересматривали, в том числе фигуранта признавали невиновным, в результате он вышел на свободу и скрылся за границей до нового пересмотра дела.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта стало известно, что власти Азербайджана отказались экстрадировать в Россию судью Елену Хахалеву. Ее в июле 2022 года заочно арестовал суд Ростова-на-Дону по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге.