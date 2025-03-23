Москва, 23 марта, 2025, 21:37 — ИА Регнум. Все пары соперников в первом раунде Кубка Гагарина определились 23 марта по итогам заключительного игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

РИА Новости /Сергей Гунеев

В Западной конференции в первом раунде сыграют: «Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород), «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург), «Динамо» (Минск) — ЦСКА.

В Восточной конференции состав пар выглядит следующим образом: «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток), «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск), «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск), «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань).

Первые матчи пройдут 26 марта. Все серии будут играться до четырех побед.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» победил тольяттинскую «Ладу» в овертайме со счетом 3:2, а ЦСКА обыграл подмосковный «Витязь» — 2:1.

«Локомотив» 17 марта впервые в своей истории стал обладателем Кубка континента, набрав 98 очков в 66 матчах и заняв первое место в регулярном чемпионате КХЛ.

18 марта «Трактор» на своем льду обыграл СКА со счетом 4:2 и впервые с сезона 2011/12 выиграл Восточную конференцию КХЛ.