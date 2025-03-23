* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 23 марта, 2025, 21:20 — ИА Регнум. Осужденный в России за госизмену Владимир Кара-Мурза (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) погасил уголовный штраф в размере 400 тыс. рублей, наложенный в виде дополнительного наказания, но у него еще остался непогашенным административный штраф в размере около 300 тыс. рублей. Об этом 23 марта сообщило «РИА Новости».

РИА Новости/Алексей Никольский Владимир Кара-Мурза (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

По информации агентства, Замоскворецкий районный суд в декабре 2023 года постановил, что Кара-Мурза совершил административное правонарушение, не предоставив сведений о деятельности в качестве иностранного агента. В период с 23 октября 2024 по 10 февраля 2025 года в его отношении выдали исполнительные листы на общую сумму 274 тыс. рублей на выплату штрафов за административное правонарушение.

В ходе расследования в отношении Кары-Мурзы было установлено, что он в палате представителей американского штата Аризона сделал заведомо ложные заявления о российской армии.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии строго режима, признав виновным в государственной измене, распространении фейков против ВС РФ и в работе в организации, признанной в России нежелательной. Также суд назначил штраф в размере 400 тыс. рублей.

В августе 2024 года Кара-Мурзу передали США в рамках обмена заключенными. В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о его помиловании. 16 августа Кара-Мурзу принял в Белом доме тогдашний американский президент Джо Байден.