Эр-Рияд, 23 марта, 2025, 21:09 — ИА Регнум. Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для участия в консультациях экспертных групп РФ и США. Об этом 23 марта сообщил один из участников делегации, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Делегация [России] прибыла в Эр-Рияд, переговоры начнутся 24 марта утром», — приводит его слова ТАСС.

Российскую делегацию возглавили Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как ранее передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что переговоры будут посвящены в том числе возобновлению черноморской инициативы, и добавил, что в этом вопросе много нюансов для обсуждения.

Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Россия и США обсудят прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление торговых перевозок по нему, а также верификацию прекращения огня. Кроме того, стороны затронут темы миротворцев и принадлежности территорий.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили урегулирование украинского конфликта, а также другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав военным соответствующее распоряжение. Кроме того, Путин конструктивно отреагировал на высказанную Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря.

Вечером 23 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Замруководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Павел Палиса отказался от комментариев. При этом он сообщил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.