Москва, 23 марта, 2025, 20:48 — ИА Регнум. Блогер и рэпер Аким Апачев, изрисовавший граффити дома в Судже Курской области, заявил, что готов нести ответственность.

t. me/akimapachev

В своем Telegram-канале он обратился к временно исполняющему обязанности губернатора региона Александру Хинштейну.

«Александр Евсеевич, готов нести полную ответственность за совершенное мной административное правонарушение», — написал Апачев.

Как ранее передавало ИА Регнум, Хинштейн сообщил, что Апачева оштрафуют за оскорбительные граффити на домах в Судже. Он подчеркнул, что блогер совершил три административных нарушения: запрет на въезд в приграничье, использование ненормативной лексики и порча чужого имущества.

Хинштейн также обратил внимание, что Апачев на возмущения пострадавших от украинских обстрелов местных жителей отвечает, чтобы закрашивали надписи сами, а в комментариях позволяет себе забивать «стрелки» женщинам. Он назвал это наглой провокацией.

13 марта солдаты российские военные освободили город Суджу и населенные пункты Меловой и Подол, затем 15 марта — расположенные рядом Рубанщину и Заолешенку.