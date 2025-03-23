Тель-Авив, Израиль, 23 марта, 2025, 20:50 — ИА Регнум. Правительство Израиля признало легальными 13 новых еврейских поселений, расположенных на Западном берегу реки Иордан (израильское название территории Самария). Об этом 23 марта сообщил глава минфина страны Бецалель Смотрич.

Иван Шилов ИА REGNUM

Легализованными населенными пунктами стали Алон, Хараша, Керем-Реим, Нирия, Мигрон, Швут-Рахель, Авнат, Брош ха-Бекаа — Бетронот, Лешем, Нофей-Нехемия, Таль-Менаше, Ивей ха-Нахаль и Гваот.

«Вместо того, чтобы прятаться и извиняться, мы поднимаем флаг, строим и заселяемся. Это ещё один важный шаг на пути к реальному суверенитету в Иудее и Самарии», — написал Смотрич в соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, Международный суд ООН в июле 2024 года признал аннексией заселение Израилем палестинских территорий. Также он отметил, что Тель-Авив нарушает взятое ранее обязательство уважать право палестинского народа на самоопределение.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что Израиль наращивает строительство незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Кроме того, еврейские силовики и поселенцы не прекращают агрессии против палестинцев, что приводит к жертвам с обеих сторон.