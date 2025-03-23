Эр-Рияд, 23 марта, 2025, 20:24 — ИА Регнум. Переговоры между делегациями США и Украины в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились. Об этом 23 марта сообщает «РИА Новости».

AP/TASS

Отмечается, что украинская делегация покинула зал для переговоров в одном из отелей Эр-Рияда.

При этом замруководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что не будет комментировать переговоры. Также он сообщил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.

Как ранее передавало ИА Регнум, о начале переговоров сообщал министр обороны Украины Рустем Умеров в соцсети X. По его словам, в повестке дня были предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. Он отмечал, что в состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и военные представители.

Консультации между Россией и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. Российскую делегацию на них возглавят глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

По словам помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, Россия и США обсудят прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление торговых перевозок по нему, а также верификацию прекращения огня. Кроме того, стороны затронут темы миротворцев и принадлежности территорий.