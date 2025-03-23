Берлин, 23 марта, 2025, 20:34 — ИА Регнум. Заявления о том, что Россия собирается напасть на Евросоюз, настолько же абсурдны, как и вера в то, что мужчина в платье является женщиной, и похожи на проявление сектантства. Об этом 23 марта заявил глава комитета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Кто верит, что мужчина в платье — это женщина, тот может также верить, что Россия ведёт войну против Европы. Вероятно, это нечто вроде сектантского принуждения к признанию, при котором менее интеллигентные действительно верят в то, что говорят», — процитировало его «РИА Новости».

Вайель раскритиковал программу милитаризации, объявленную в ЕС. Он назвал такую политику противоречащей интересам Германии, так как огромные траты на военную сферу приведут к снижению уровня жизни, росту налогов и росту оттока из страны наиболее продуктивных и креативных умов.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта в Германии приняли поправки в конституцию об отмене потолка госдолга страны. К этой мере прибегли для увеличения затрат на оборону и на увеличение объемов военной помощи Украине.

19 марта информационное агентство DPA сообщило, что лидеры стран Евросоюза поддержали инициативу председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, предусматривающую выделение €800 млрд на усиление военного потенциала. Эти средства планируется привлечь в течение ближайших пяти лет за счёт заемных средств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 23 марта милитаризацию Евросоюза, заявил, что у него вызывает недоумение решение потратить такие деньги на военные нужды, а не на здравоохранение или развитие инфраструктуры. Он также назвал странным стремление Брюсселя усугубить конфликт на Украине, так как для ЕС выгодно наладить сотрудничество с Россией и возобновить сотрудничество.

Президент России Владимир Путин в марте 2024 года отверг утверждения Запада о якобы существующих планах Москвы напасть на Европу. Российский лидер назвал такие заявления бредом и чушью. Еще тогда он отметил, что подобную риторику планируют используют для оправдания наращивания военных бюджетов.