Донецк, 23 марта, 2025, 20:12 — ИА Регнум. На фронте в Донбассе идет продвижение, метр за метром продолжается освобождение Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 23 марта заявил глава региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум

«По фронту мы видим, что всё продвигается. Темпы меняются исходя из обстановки, но абсолютно точно метр за метром идет освобождение русской земли, Донбасса», — сообщил он на видео в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что власти республики держат всё в поле зрения и включаются во все процессы, где это необходимо.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта Пушилин заявил, что российские войска смогли стабилизировать ситуацию на красноармейском направлении, куда украинские формирования перебрасывали резервы с Курской области. По его словам, ВСУ поставили себе задачу как можно дольше на этом участке сдерживать российскую армию.

23 марта Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Срибное в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» в течение суток нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций «Восток» и двух бригад нацгвардии. ВСУ потеряли за сутки на этом направлении более 500 военных.