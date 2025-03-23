Оттава, 23 марта, 2025, 20:10 — ИА Регнум. Досрочные парламентские выборы в Канаде состоятся 28 апреля. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни в ходе спецобращения.

РИА Новотси/Виталий Белоусов

«Я только что попросил генерал-губернатора [Канады Мэри Саймон] распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля. Она согласилась», — процитировало его издание Deutsche Welle.

Он подчеркнул, что подобное решение принял из-за необходимости в кратчайшие сроки исправить проблемы в экономике страны и отреагировать на тарифную политику администрации президента США Дональда Трампа. Для этого правительству необходима сильная поддержка граждан, подчеркнул Карни.

По закону предвыборная кампания продлится 36 дней.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Трамп поручил министерству торговли поднять до 50% пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из Канады. Поводом, пояснил он, стало введение провинцией Онтарио пошлины в размере 25% на электроэнергию, поступающую из США.

Американский лидер вновь заговорил о вхождении Канады в состав США в качестве 51-го штата. Так Канада могла бы полностью урегулировать вопрос с взаимными торговыми пошлинами, отметил он.

Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что суверенитет Канады не подлежит обсуждению, его нужно уважать. Она также сообщила об обсуждении с европейскими коллегами ответных мер на дополнительные пошлины, введённые Вашингтоном.

Карни занял пост премьер-министра после отставки Джастина Трюдо. По данным агентства Reuters, 59-летний Карни набрал 86% голосов и обошёл в борьбе министра финансов Христю Фриланд. Всего в голосовании приняли участие чуть менее 152 тыс. членов партии.