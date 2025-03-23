Москва, 23 марта, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Московское «Динамо» 23 марта проиграло заключительный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой «Северстали», и теперь столичному клубу предстоит встреча с петербургским СКА.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

«Динамо» со счетом 2:3 проиграло «Северстали», которая благодаря победе заняла шестое место и в первом раунде плей-офф сыграет с московским «Спартаком».

Серия до четырех побед между московским и петербургским клубами начнется 27 марта в Москве. Далее игры будут проходить через день: второй матч также состоится в Москве, третий и четвертый — в Северной столице. В случае необходимости пятая и седьмая игры пройдут в Москве, шестая — в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ, московский «Спартак» победил тольяттинскую «Ладу», а ЦСКА обыграл Балашихинский «Витязь». В первом раунде плей-офф ЦСКА встретится с минским «Динамо».

22 марта санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась по буллитам со счётом 3:2.

Действующий обладатель Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург» сыграет с омским «Авангардом» в первом раунде плей-офф КХЛ. «Металлург» занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» стал шестым.