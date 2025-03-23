Вашингтон, 23 марта, 2025, 19:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос будущее военного хаба в польском городе Жешуве. Об этом 23 марта заявил австралийский телеканал ABC со ссылкой на источники в Европе.

TASS /Jakub Kofluk/Newspix via ZUMA Press

«Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине», — говорится в материале.

Отмечается, что несколько американских подразделений материально-технического обеспечения уже покинули город.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что Вашингтон приостановил поставку Украине военных грузов через логистический хаб в аэропорту Ясенки города Жешува на фоне скандала в Белом доме, произошедшем 28 марта между Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Туск добавил, что такое решение США является «самым большим вызовом за последние десятилетия».

12 марта глава польского МИД Радослав Сикорский подтвердил возобновление поставок вооружения киевскому режиму через логистический хаб Жешува в полном объеме.