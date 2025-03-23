Москва, 23 марта, 2025, 19:37 — ИА Регнум. Российские бойцы скрытно зашли в тыл украинских военных на донецком направлении и взяли пленных. Об этом 23 марта сообщает телеканал RT со ссылкой на штурмовиков группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ.

Отмечается, что во время операции были уничтожены шестеро бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ещё четверо сдались, но один из них был ликвидирован своими же: попал под украинский минометный огонь.

«Вчетвером вышли — всё, мы начали их выводить из лесопосадки, из их блиндажа. И по нам начал их миномет работать, кассеты работать. Погиб их один. И трое — мы их вывели, довели до блиндажа», — рассказал один из российских военных.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов обнародовал в Telegram-канале свой разговор с бойцами перед началом операции «Поток», которые проползли несколько километров по газовой магистрали в тыл ВСУ в Суджанском районе Курской области. По его словам, уникальная операция войдёт не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов 12 марта заявил, что операция «Поток» («Труба») стала полной неожиданностью для украинской армии. В ходе нее свыше 600 российских военных прошли около 15 км по трубе и вышли в глубокий тыл врага.

Участвовавшие в операции «Поток» бойцы спецназа «Ахмат» 13 марта в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой рассказали, что у некоторых военных в трубе начинались галлюцинации. При этом российские солдаты поддерживали друг друга, и им было морально легче идти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 марта рассказал, что глава государства Владимир Путин пообщался с участниками операции «Поток». Их наградят после соответствующих представлений Минобороны РФ, добавил представитель Кремля.