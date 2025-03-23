Киев, 23 марта, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Украина никогда не сможет вернуть территории, потерянные в ходе конфликта с Россией. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Это аксиома: та территория, которая сейчас занята, уже не вернется», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос украинской журналистки Натальи Влащенко на ее YouTube-канале.

Стариков также заявил, что ситуация развивается в пользу России, поэтому Украина продолжит терять территории, если будет затягивать боевые действия. Он назвал перемирие выгодным для Киева.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 23 марта заявил, что на российско-американских переговорах, назначенных на 24 марта, будут обсуждать вопросы верификации режима прекращения огня, размещения миротворцев и принадлежность территорий. Стороны также будут говорить о линии боевого соприкосновения в рамках темы о линии контроля.

18 марта состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которого стороны детально обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил приверженность Москвы мирному разрешению конфликта, однако подчеркнул, что важно учитывать необходимость устранения причин кризиса на Украине и законные интересы РФ в области безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале в очередной раз напомнил, что регионы, которые в 2022 году вернулись в состав России, являются неотъемлемой частью страны. Ранее Путин подчеркнул, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области являются историческими территориями России.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией 30 сентября 2022 года по итогам референдумов. В этот день российский президент и главы регионов подписали договоры о вхождении земель в состав РФ. В перечень субъектов РФ в Конституции их официально внесли 6 октября 2022 года.