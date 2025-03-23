Одесса, Украина, 23 марта, 2025, 19:30 — ИА Регнум. На Украине в городе Беляевке Одесской области в здании полиции взорвалась граната, погибла женщина, есть пострадавшие. Об этом 23 марта сообщила национальная полиция Украины.

РИА Новости/Илья Наймушин

«В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и работники СБУ», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители уточнили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Telegram-канал«Страна. ua» написал, что перед взрывом в отделение зашла женщина с пакетом. Якобы именно этот пакет и взорвался. В здании выбиты стекла.

Ранее, 24 ноября прошлого года,«Страна. ua» написала, что украинская нацполиция зафиксировала серию диверсий против своих сотрудников. Всего в Киеве зафиксировали три таких случая. В каждом из них злоумышленники использовали взрывчатку.

5 февраля взрыв произошел в военкомате Каменца-Подольского на Украине. Предварительно, один человек погиб, четверо ранены. Полиция подтвердила произошедший взрыв и опубликовала фото с места инцидента.