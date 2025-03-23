Ахтубинск, Астраханская область, 23 марта, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Специалисты уничтожили очередной неразорвавшийся снаряд после атаки украинских дронов в Астраханской области. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба администрации Ахтубинского района.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в северной части города, устранен без повреждений и жертв», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Ранее администрация района сообщила об обнаружении снаряда и о последующей эвакуации жителей на базе СОШ 2. Отмечалось, что погибших и пострадавших не было.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 23 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили 59 украинских БПЛА над несколькими регионами России. Уточнялось, что 29 из них были нейтрализованы над Ростовской областью, 20 — над территорией Астраханской области и по три дрона — в небе над Воронежской и Волгоградской областями. Два БПЛА также были сбиты над Крымом и еще два над Курской и Саратовской областями.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что обломки беспилотника украинских формирований повредили жилое здание и машину. Он отметил, что службы радиоэлектронной борьбы и ПВО отработали в штатном режиме, отразив нападение Вооруженных сил Украины.