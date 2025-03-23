Вашингтон, 23 марта, 2025, 19:29 — ИА Регнум. США ожидают прогресса от переговоров с Россией, которые состоятся в Эр-Рияде. Об этом 23 марта заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Я думаю, что в понедельник вы увидите в Саудовской Аравии реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения ударов по судам двух стран в Черном море», — процитировало его агентство Reuters.

Политик отметил, что подобное может стать одним из шагов к полномасштабному прекращению огня.

Как сообщало ИА Регнум, консультации между Россией и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию на них возглавят глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

В Белом доме заявили, что Москве и Вашингтону на предстоящих переговорах нужно будет проработать некоторые детали по вопросу прекращения огня на Украине.

До этого, 18 марта, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав соответствующее распоряжение.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский также публично пришел к согласию с главой Белого дома по данной инициативе. Той же ночью ВСУ ударили тремя дронами по нефтебазе возле станицы Кавказской, из-за чего начался сильный пожар.

Более того, 21 марта ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. В Кремле отметили, что заявления Киева после подрыва станции вновь показали, насколько стоит доверять киевскому режиму.