Вашингтон, 23 марта, 2025, 19:22 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах Америки быстрыми темпами растет число прихожан православной церкви. Об этом 23 марта написал русский археофутурист, автор книги «Русские супергерои» Роман Антоновский.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что в 2022 году православных прихожан в США стало на 78% больше по сравнению с 2019 годом. И их количество продолжает расти сегодня.

Писатель подчеркнул, что больше всего среди новых православных христиан молодых мужчин. Он пояснил, что от традиций протестантизма и католичества, привычных для них, американцев отвращают либеральные реформы.

«Флаги ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистскими и запрещено на территории РФ) и БЛМ (Движение «Жизни черных важны» — Прим. ред.), пасторы-женщины и открытые гомосексуалисты в протестантских церквях. Встречи Папы Римского с транссексуалами и попытки реформировать Учение Христа в угоду повесточке у католиков», — сказал Антоновский.

По мнению археофутуриста, граждане США, придерживающиеся консервативных взглядов, не могут найти в протестантских и католических храмах Бога. В православной же церкви они могут наблюдать за соблюдением тысячелетних традиций. Они видят, что православные обряды не изменяли в угоду нужной повестке, они навсегда останутся прежними.

Помимо этого, молодых американцев привлекает тот факт, что в отличие от протестантизма, где каждый приход зависит от личности пастора и его личных убеждений, православная традиция сохраняется без изменений в каждом приходе.

Писатель привел слова новоиспеченных православных прихожан, которых опросила газета The New York Post, что они хотят стать частью древней 2000-летней христианской традиции.

«Все в мире меняется, протестантская церковь меняется, католическая церковь меняется, правительство меняется, культура меняется. А нам нужно нечто стабильное и неизменное, церковь, построенная на твердом фундаменте, а не на песке. Мы находим это в православии», — заявили молодые американцы в беседе с изданием.

В связи с этим Антоновский заявил, что «миссия России, как третьего Рима, хранительницы истинной православной веры, актуальна, как никогда».

Он добавил, что христианство также стало самой быстрорастущей религией в Китае. Интерес к православию проявляют и в других странах Запада, и в Африке.

«Мягкая сила России — позиционировать себя, как христианскую православную державу. Но для этого нам придется разобраться внутри страны с крестопадом, необольшевиками, пантюркистами и панисламистами», — заключил писатель.

7 января прошлого года епископ Иероним (Шо), принявший православие в Русской зарубежной церкви (РПЦЗ) в 1960-е годы, заявил, что в США растет интерес к православию. Он подчеркнул, что многие американцы стали лучше понимать православие и присоединились к православной церкви. Он также выразил уверенность в том, что Русская православная церковь меньше других церквей подвержена изменениям.