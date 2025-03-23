Эр-Рияд, 23 марта, 2025, 19:04 — ИА Регнум. В Эр-Рияде начались переговоры делегаций США и Украины. Об этом 23 марта сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы начали встречу с американской командой в Эр-Рияде… В повестке дня — предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. Сегодня мы прорабатываем ряд сложных технических вопросов», — написал он в соцсети X.

Умеров добавил, что в состав украинской делегации входят эксперты по энергетике и военные представители.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что в состав делегации США на встрече с украинскими представителями не войдут госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

Консультации между Россией и США пройдут 24 марта. Российскую делегацию на них возглавят глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

По словам Уолтца, Россия и США на переговорах в Саудовской Аравии обсудят прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление торговых перевозок по нему, а также верификацию прекращения огня. Кроме того, стороны затронут темы миротворцев и принадлежности территорий.