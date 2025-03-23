Суджа, Курская область, 23 марта, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Донецкого блогера и рэпера Акима Апачева, изрисовавшего граффити дома в Судже Курской области, оштрафуют. Об этом 23 марта заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Соцсети Апачева

«Блогер Аким Апачев, который решил обойти запрет оперштаба на въезд в приграничье, будет оштрафован. То, что блогер побывал в Судже и демонстративно занимался порчей имущества, подтверждает видео, которое он выложил у себя на канале», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Отмечается, что Апачев совершил три административных нарушения: на въезд, использование ненормативной лексики и порча чужого имущества. Хинштейн также обратил внимание, что рэпер на возмущения пострадавших от украинских обстрелов местных жителей отвечает, чтобы закрашивали надписи сами.

«Более того — в комментариях позволяет себе забивать «стрелки» женщинам! Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы всеми силами стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за свой родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом», — уточнил врио главы региона.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта солдаты ВС РФ освободили город Суджу и населенные пункты Меловой и Подол, затем 15 марта — расположенные рядом Рубанщину и Заолешенку.

22 марта глава Махновского сельсовета Суджанского района Сергей Кузьмин рассказал, что более 70% жителей приграничных районов Курской области хотят вернуться в свои дома, освобожденные от украинских формирований. Кузьмин отметил, что сам тоже хочет вернуться в Махновку, где у него остались разрушенные старый и новый дома, чтобы их отстроить.