Шанхай, Китай, 23 марта, 2025, 18:48 — ИА Регнум. Представители команды Ferrari заявили, что нарушения регламента на Гран-при «Формулы-1» в Шанхае, которые привели к дисквалификации обоих пилотов команды, были непреднамеренными. Соответствующее заявление 23 марта сделала пресс-служба команды.

TASS /Alessio De Marco/ZUMA

Представители команды объясняют случившееся тем, что пилот Шарль Леклер проехал гонку с одним пит-стопом, из-за чего его шины сильно стерлись, что привело к недовесу машины. В случае с дисквалификацией Льюиса Хэмилтона, команда допустила небольшую ошибку в расчётах износа планки днища болида.

«Безусловно, не так мы хотели завершить наше выступление на Гран-при Китая; у нас были иные намерения», — добавляется в сообщении пресс-службы, опубликованном в соцсети Х.

Там также отметили, что команда сделает выводы из произошедшего, чтобы не повторять одни и те же ошибки.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта Хэмилтон и его напарник Леклер получили дисквалификацию по итогам Гран-при Китая. Это произошло из-за нарушений регламента чемпионата: планка днища болида Хэмилтона оказалась тоньше допустимого уровня, а у машины Леклера обнаружили недовес.

Леклер приехал к финишу пятым, Хэмилтон — шестым. В окончательной таблице их места заняли пилоты, находившиеся на седьмом и восьмом местах

По итогам гонки на высшую ступень пьедестала поднялся Оскар Пиастри, выступающий за McLaren. Вторым пришел его сокомандник Ландо Норрис. Бронза принадлежит пилоту Mercedes Джорджу Расселлу.