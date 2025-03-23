Вашингтон, 23 марта, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Украинский конфликт не следует воспринимать односторонне. Об этом 23 марта заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Global Look Press/Ron Adar/Keystone Press Agency Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

«Никогда не бывает так, что есть лишь черное и белое, как это хотели бы представить. С обеих сторон есть претензии», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Уиткофф добавил, что никогда не видел, чтобы у ситуации не было двух сторон.

Говоря о шагах администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, он отметил, что задача состоит в том, чтобы сосредоточиться на конкретных вопросах и сблизить стороны.

«Именно это мы намерены сделать. Думаю, у нас это получается довольно эффективно. И, думаю, вы увидите, что после понедельника (24 марта. — Прим. ред.) будет объявлено о гораздо большем прогрессе», — подчеркнул спецпосланник американского президента.

Как передавало ИА Регнум, консультации между Россией и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию на них возглавят глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Уиткофф 21 марта рассказал, что президент РФ Владимир Путин на встрече с ним поддержал предложение американской стороны восстановить отношения. Он уточнил, что Трамп послал соответствующий сигнал российскому лидеру.

22 марта сенатор Алексей Пушков заявил, что СМИ стран Запада, в частности американские, изменили отношение к освещению конфликта на Украине. В частности, он обратил внимание, что авторы издания The Hill признают, что стрельбу на киевском майдане в феврале 2014 года начали украинские ультраправые боевики.