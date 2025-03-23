Суджанский район, Курская область, 23 марта, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью прекратили попытки передвигаться по дороге к автомобильному пункту пропуска «Суджа», так как российские войска уничтожали всю их технику на подъезде. Об этом 23 марта сообщил оператор БПЛА отряда «Т» добровольческого корпуса в составе группировки «Север» с позывным Кай.

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«Удавалось осуществлять ее (дороги. — Прим. ред.) огневой контроль непосредственно, и очень много противника осталось на этой дороге. Потому что это была их основная дорога снабжения», — процитировало его «РИА Новости».

По его словам, по дороге украинские войска пускали все колонны с техникой, боеприпасами и другим снабжением для военных.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта российские солдаты освободили город Суджу и населенные пункты Меловой и Подол, затем 15 марта — расположенные рядом Рубанщину и Заолешенку.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что операция «Поток» («Труба») стала полной неожиданностью для украинской армии. В ходе нее свыше 600 российских военных прошли около 15 км по трубе и вышли в глубокий тыл врага.

Участвовавшие в операции «Поток» бойцы спецназа «Ахмат» 13 марта в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой рассказали, что у некоторых военных в трубе начинались галлюцинации. При этом российские солдаты поддерживали друг друга, и им было морально легче идти.